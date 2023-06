Il claque la porte de l’OM, c’est la douche froide

Axel Cornic

Arrivé il y a moins d’un an pour remplacer Jorge Sampaoli, Igor Tudor n’est déjà plus là. Le Croate a quitté l’Olympique de Marseille après seulement une saison et certains y ont vu une façon de se libérer, avec des clubs étrangers qui pourraient lui offrir une nouvelle chance. C’est le cas de la Juventus en Serie A, qui ne semble pourtant pas vraiment sur les traces de Tudor.

La durée de vie d’un entraîneur à l’OM est assez courte en ce moment. Un an après avoir du gérer le départ de Jorge Sampaoli, le président Pablo Longoria se retrouve une nouvelle fois à ratisser le marché, afin de trouver un nouveau coach. Car Igor Tudor, qui a acquis une troisième place de Ligue 1 avec l’OM, a décidé de quitter son poste…

La Juventus va continuer avec Allegri

Beaucoup y ont vu une volonté du Croate de retrouver la Serie A, championnat auquel il semble très attaché. Cela coïncidait d’ailleurs avec l’énorme crise qui a frappé son ancien club de la Juventus, qu’il rêverait d’entraîner un jour. La Gazzetta dello Sport douche toutefois les espoirs de Tudor en confirmant la volonté des Bianconeri de poursuivre avec Massimiliano Allegri. Ce dernier aurait d’ailleurs récemment refusé une offre pharaonique arrivée d’Arabie Saoudite, pour rester à Turin.

La Salernitana oublie déjà Tudor