«Il aura une offre du PSG» : C’est confirmé pour ce transfert !

Du côté du PSG, on préparerait déjà… le mercato estival 2026. En effet, le club de la capitale se tiendrait à l’affût pour récupérer Dayot Upamecano. Le Français est en fin de contrat au Bayern Munich et il pourrait donc partir libre de Bavière à l’issue de la saison. Si cela venait à arriver, le PSG ne sera pas loin…

Aujourd’hui, Dayot Upamecano est un joueur du Bayern Munich. Mais d’ici quelques mois, ça pourrait ne plus être le cas. En effet, le Français est en fin de contrat et si le club bavarois va tenter de le convaincre de prolonger, ce n’est pas encore signé. Ainsi, il est tout à fait possible qu’Upamecano parte libre à l’issue de la saison. Et son avenir pourrait alors s’écrire du côté du PSG.

Prolonger ou ne pas prolonger avec le Bayern Munich ? L’avenir de Dayot Upamecano est au coeur de nombreuses rumeurs et l’intérêt du PSG pour le joueur du Bayern Munich fait énormément parler. Pour After Paris, Fabrice Hawkins a d’ailleurs expliqué : « Pour Upamecano, l’équation est simple, il est en négociation avec le Bayern. J’ai même envie de dire négociation avancée car ça fait un long moment maintenant qu’il y a des tractations. La situation est simple, c’est soit il prolonge avec le Bayern soit il ne prolonge pas et, ce n’est pas une hypothèse, il aura une offre du PSG sur la table ».