Il attend l’appel du PSG, la grande annonce !

Après onze années de bons et loyaux services, Hugo Lloris voudrait connaître autre chose que Tottenham et serait prêt à dire oui au PSG selon RMC Sport. Son coach valide la tendance, mais le10sport.com vous annonce un coup de théâtre au Paris Saint-Germain.

Et si le PSG recrutait un champion du monde cet été ? L’Équipe a dernièrement révélé que Keylor Navas n’avait plus rien à faire au Paris Saint-Germain et que le club de la capitale lui chercherait un successeur sur le marché des transferts pour concurrencer Gianluigi Donnarumma la saison prochaine. Le nom d’Hugo Lloris a été cité par The Daily Record et confirmé par RMC Sport lundi.

Lloris dispose d’un bon de sortie à Tottenham, son coach confirme !

Pour rappel, le contrat du champion du monde 2018 à Tottenham court jusqu’en juin 2024, mais Hugo Lloris a fait part le mois dernier de sa volonté de relever un nouveau challenge dès cet été. D’ailleurs, Tottenham ne l’a pas inclus dans son groupe pour sa tournée de pré-saison pour la simple et bonne raison que ça discuterait pour son transfert. Son nouvel entraîneur Ange Postecoglou a fait passer le message suivant en conférence de presse lundi.



« J'ai eu une bonne discussion avec Hugo (Lloris). Il a été un serviteur exceptionnel de ce club pendant une longue période. Capitaine du club, il a laissé une marque indélébile sur le club de football de Tottenham. J'ai discuté avec lui et il m'a dit qu'il espérait être transféré ailleurs pour pouvoir jouer et entamer la prochaine phase de sa carrière ».

Hugo Lloris attend un signe, le PSG ne discute avec personne !