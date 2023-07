Mercato : L’OM refait le coup, le rêve est permis

Thomas Bourseau

L’OM semble être prêt à une nouvelle fois faire affaire avec Arsenal sur le marché des transferts. Mais cette fois-ci, pour le transfert sec de Folarin Balogun qui s’annonce déjà historique pour le club phocéen. Le principal intéressé a laissé la porte ouverte à toute éventualité.

Comme ce fut le cas à l’été 2021 avec les prêts successifs convenus avec Arsenal pour une saison complète concernant William Saliba et Matteo Guendouzi, ce dernier ayant été définitivement transféré, l’OM a remis ça à l’été 2022 en bouclant le prêt de Nuno Tavares avec les dirigeants des Gunners . Cependant, il se pourrait que le club marseillais tente une nouvelle fois de mener à bien une opération avec Arsenal, mais cette fois-ci, il faudra passer par un transfert sec.

L’OM lorgne Folarin Balogun, un transfert historique ?

En effet, comme L’Équipe le révélait ces dernières semaines, le président Pablo Longoria ne serait pas insensible au profil de Folarin Balogun qui a brillé au Stade de Reims toute la saison dernière où Arsenal l’avait prêté. À présent, Arsenal pourrait prendre la décision de le vendre au prix fort. La presse évoque un montant compris entre 40 et 60M€ pour l’attaquant américain qui vient de fêter son 22ème anniversaire le 3 juillet dernier. Pour rappel, le transfert le plus cher de l’histoire de l’OM date de l’hiver dernier et les 32M€ déboursés à Braga pour Vitinha.

Balogun : «Quoi qu'il arrive, je serais d’accord»