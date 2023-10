Il arrive à l'OM et fait déjà une victime importante ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, l'OM est officiellement sans directeur du football. Javier Ribalta a effectivement quitté le club qui lui cherche un remplaçant. Ce sera probablement Mehdi Benatia qui semble aujourd'hui être le mieux placé pour récupérer le poste laissé vacant par l'Espagnol. Une arrivée qui va engendrer une large restructuration en interne. David Friio pourrait en faire les frais.

Par le biais d'un communiqué, l'OM a officialisé le départ de Javier Ribalta : « Présidé par Pablo Longoria et composé jusqu’à ce jour de quatre membres, le Directoire poursuivra sa mission de transformation en profondeur du club sans la contribution de Javier Ribalta que l’Olympique de Marseille tient particulièrement à remercier pour son implication et professionnalisme tout au long de son aventure olympienne ». Par conséquent, le poste de directeur du football est désormais vacant et Pablo Longoria s'active afin de trouver le profil idéal.

Benatia successeur de Ribalta ?

Dans cette optique, le nom de Mehdi Benatia revient avec insistance. Une tendance confirmée par La Marseillaise dans ses colonnes. Une décision devrait d'ailleurs être prise très rapidement, mais si le Marocain venait à accepter l'offre de l'OM, il devrait renoncer à son activité d'agents qu'il exerce depuis la fin de sa carrière de joueurs. Et pour cause, Benatia gère notamment les intérêts d'Azzedine Ounahi, et afin d'éviter tout conflit d'intérêt, l'ancien défenseur de la Juventus devra donc arrêter sa nouvelle carrière.

Friio sur le départ ?