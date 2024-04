Il annonce une «folie» sur le mercato de l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs années, l'OM cherche son grand attaquant. Cependant, le club phocéen a multiplié les échecs et les flops à l'image de Kostas Mitroglou ou encore Vitinha. Cela ne freine pas pour autant les ambitions marseillaises puisque Faris Moumbagna a débarqué pour 8M€ cet hiver. Mais pour Daniel Riolo, ce n'est toujours pas convaincant et ce manque de réussite sur le mercato l'étonne.

Lorsque Frank McCourt a racheté l'OM en 2016, l'obsession a rapidement été de recruter un grand attaquant. Mais dans ce domaine, le club phocéen s'est souvent trompé. L'exemple le plus récent concerne celui de Vitinha, recruté pour 32M€. Mais Daniel Riolo évoque également le recrutement de Faris Moumbagna.

Riolo attend toujours le grand attaquant à l'OM

« En fait, on devrait juste pas beaucoup parler de ce joueur. C'est un remplaçant, un joueur qui vient d'arriver. C'est peut-être que j'ai une trop grande considération de ce que doit être l'OM. Mais ils ont enchaîné Vitinha, 32M€, il y a un truc qui ne va pas dans la cellule de recrutement, il y a un problème, derrière il y a un été pas très bien géré, et arrive un nouveau mercato, et on me sort ce joueur », regrette le journaliste de RMC au micro de l' After Foot , avant de poursuivre.

«Le nombre de merguez qu'ils ont recrutés devant, c'est juste une folie !»