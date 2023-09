Il annonce du lourd pour le nouvel entraîneur de l’OL

Benjamin Labrousse

Officialisé comme nouvel entraîneur de l’OL ce samedi, Fabio Grosso possède désormais la lourde tâche de redorer le blason du club rhodanien. Peu expérimenté, le champion du monde 2006 possède tout de même des caractéristiques très intéressantes selon un journaliste spécialiste du club de Frosinone, où officiait Grosso l’an passé.

De quoi sera faite la suite de la saison de l’OL ? Après n’avoir pris qu’un petit point en quatre matchs, Lyon doit rapidement se ressaisir. Afin de démarrer un nouveau cycle, le club lyonnais avait officiellement démis de ses fonctions Laurent Blanc lundi dernier. Ce n’est un secret pour personne, le club désormais détenu par John Textor a pendant de longues semaines sondé plusieurs profils. Finalement, c’est l’ancien joueur Fabien Grosso qui aura été l’heureux élu.

Fabio Grosso sort d’une grosse saison avec Frosinone

Un choix assez surprenant, d’autant que l’ancien latéral gauche de l’OL ne possède pas une grande expérience du haut niveau. En revanche, Fabio Grosso sort d’un exercice réussi avec Frosinone en Série B. Avec les Canarini , le champion du monde 2006 a fini champion, mais a finalement décidé de quitter le club afin de saisir une opportunité prestigieuse.

« Il n’a aucun problème à lancer des jeunes joueurs »