Il a vécu un calvaire au PSG, Mourinho dévoile la raison

Pierrick Levallet

L'été dernier, le PSG s'attachait les services de Renato Sanches. Cependant, le Portugais n'a pas réussi à s'imposer dans la capitale, en partie à cause des blessures. Le milieu de terrain de 26 ans a donc été envoyé en prêt du côté de l'AS Roma. Et José Mourinho pense savoir ce qui a été la cause de son calvaire au PSG.

Recruté l’été dernier, Renato Sanches était attendu au tournant au PSG. Auteur d’un bon passage au LOSC, où il s’est relancé après des échecs au Bayern Munich puis à Swansea City, le Portugais était vu comme l’un des joueurs pouvant aider Marco Verratti à sécuriser le milieu de terrain. Mais rien ne s’est passé comme prévu pour le champion d’Europe 2016.

Renato Sanches quitte le PSG pour l'AS Roma

Trop souvent blessé, Renato Sanches a manqué un total de 19 matchs sous les couleurs du PSG. Un après son arrivée, le milieu de terrain de 26 ans a fait ses valises et a été envoyé en prêt avec option d’achat à l’AS Roma. José Mourinho a d’ailleurs expliqué les raisons du calvaire de Renato Sanches au PSG.

«Si Renato n'avait pas eu autant de blessures, il aurait été titulaire au PSG»