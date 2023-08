Surprise, un transfert est totalement relancé au PSG !

Thomas Bourseau

Que ce soit du côté des dirigeants du PSG ou bien du joueur en personne, il semblerait que les deux parties soient favorables à un transfert. Hugo Ekitike est annoncé aux quatre coins de l’Europe et notamment au Milan AC. Néanmoins, à l’instar du Paris Saint-Germain, le Français verrait d’un bon oeil un départ pour Brentford.

Hugo Ekitike n’est certes arrivé que l’été dernier au Paris Saint-Germain. Néanmoins, il se pourrait qu’il prenne déjà la porte, comme Renato Sanches qui s’en est déjà allé à la Roma en prêt. La presse italienne affirme que le club entraîné par José Mourinho penserait également à Ekitike, mais c’est surtout du côté du Milan AC que l’attaquant du PSG est annoncé partant.

Le Milan AC trop juste financièrement, le PSG pense à Brentford pour Ekitike

D’après Sky Sports, le Milan AC estimerait qu’Hugo Ekitike est un grand talent, mais que cette opération ne serait pas du tout bon marché pour les finances du club rossonero, que ce soit au niveau du salaire comme de l’indemnité du transfert. De quoi pousser le PSG à prendre en considération une tout autre option : Brentford. Le Paris Saint-Germain serait favorable à un départ d’Ekitike chez les Bees de Premier League pour sa progression et aussi pour le fait qu’il existe une belle possibilité d’inclure une clause de revente dans ladite opération.

Ekitike emballé par Brentford ? La Premier League est à l’affût