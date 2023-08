Annonce en direct, «c'est terminé» pour cette star du PSG

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, Marco Verratti est annoncé sur le départ du PSG. L'Italien pourrait débarquer en Arabie saoudite ou bien au Qatar. Pour Christophe Dugarry, le départ du milieu de terrain serait une bonne chose. Le joueur passé par Pescara n'a rien d'un sportif de haut niveau, d'après le champion du monde 1998.

Le PSG a décidé de faire des choix forts cet été. Cela peut se constater au niveau des joueurs qui ont quitté le club de la capitale. Lionel Messi est parti, tout comme Sergio Ramos, et dernièrement Neymar. Mais ces trois éléments pourraient être imités par un autre cadre parisien de ces dernières années, Marco Verratti.

« Pour moi Verratti, c’est terminé »

Il est possible que Marco Verratti quitte le PSG, et prenne le chemin de l'Arabie saoudite, ou bien du Qatar cet été. Au micro de RMC Sport , Christophe Dugarry s'est exprimé au sujet de l'Italien, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne le regrettera pas. « Pour moi Verratti, c’est terminé. Il a 31 ans. Ça fait onze ans qu’il est là, il n’a jamais pris conscience de ce qu’était la carrière et la vie d’un footballeur professionnel de haut niveau. C’est un choix de vie, moi j’ai fait ce choix-là aussi, j’étais un bon joueur de foot mais j’étais un branleur. Lui, c’est un très très bon joueur de foot, on est tous d’accord, il a brillé par son talent et réussi à faire des choses que très peu de milieux de terrain peuvent faire. Mais ce n’est pas un sportif de haut niveau. »

« Il a réussi pendant onze années à enfumer entraîneurs et dirigeants »