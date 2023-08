OM : Un nouveau coup est tenté avec Guendouzi

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2025 avec l'OM, Matteo Guendouzi pourrait s'engager en faveur de la Lazio d'ici la fin du mercato estival. En effet, le milieu de terrain français aurait trouvé un accord contractuel avec les Biancocelesti. Et pour faire plier l'OM, le club italien tenterait de négocier un prêt avec obligation d'achat.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2025, Matteo Guendouzi pourrait ne plus faire long feu à l'OM. En effet, l'international français serait on ne peut plus proche de la Lazio. Comme confirmé par Il Messaggero , Matteo Guendouzi aurait accepté l'offre de 2,2M€ annuels, plus bonus, des Biancocelesti ; et ce, pour un engagement de cinq saisons.

La Lazio espère boucler un prêt avec obligation d'achat

Déterminé à rejoindre la Lazio, Matteo Guendouzi ferait le forcing pour que son transfert se concrétise. De son côté, la Lazio aurait une stratégie bien précise pour convaincre l'OM. Plutôt que de conclure un transfert sec, les Biancocelesti privilégieraient un prêt avec obligation d'achat.

La Lazio a besoin d'en finir avec Guendouzi d'ici lundi