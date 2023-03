«Il a couté un craquage», la prochaine star de l’OM déjà identifiée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recruté contre un chèque de 32M€ lors du dernier mercato hivernal, Vitinha suscite de nombreuses interrogations depuis son arrivée. Et pour cause, le joueur portugais n'a disputé que très peu de matches sous le maillot de l'OM, en raison notamment de la concurrence d'Alexis Sanchez sur le front de l'attaque. Mais pour Nicolas Filhol, les supporters marseillais doivent faire preuve de patience.

Le dernier mercato hivernal a été historique pour l'OM. Le club marseillais avait profité de cette fenêtre de tir pour boucler le transfert le plus cher de son histoire, celui de Vitinha. Recruté contre un chèque de 32M€, l'ancien buteur du Sporting Braga avait créé l'émulation à Marseille au moment de son arrivée. Mais l'agitation a laissé place à l'incompréhension. Igor Tudor le laisse régulièrement sur le banc des remplaçants, ce qui suscite l'incompréhension de certains observateurs.

« Vitinha joue encore moins que Bamba Dieng »

« C’est vrai que Tudor a dit vendredi qu’il fallait que Vitinha s’adapte au rythme de la Ligue 1, physiquement. Je pense que ce qui est difficile pour Vitinha c‘est qu’il a coûté un braquage. C’est le plus gros transfert de l’OM, en plus attaquant, le mec ne joue pas donc personne ne comprend. Après si tu oublies le prix du transfert, tu as Alexis Sanchez qui est titulaire en pointe et qui est quand même performant. C’est le leader de ton équipe on l’a suffisamment dit. C’est le patron il n’y a pas beaucoup de place pour le deuxième attaquant on l’avait déjà vu avec Bamba Dieng. Là, Vitinha joue encore moins que Bamba Dieng » a déclaré le journaliste Nicolas Filhol. Selon lui, l'OM doit faire preuve de patience avec Vitinha.

Filhol évoque un problème à Marseille

« C’est problématique parce que parce qu’il a coûté cher mais dans l’absolu il faut qu’il s’adapte. Il faut lui laisser du temps. Je pense qu’il va avoir un peu de temps de jeu d’ici la fin de la saison et surtout on le verra beaucoup plus la saison prochaine » a confié le journaliste. Mais à en croire Filhol, Vitinha a tout pour être le buteur de demain.

« Vitinha ? Un recrutement à long terme »