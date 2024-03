Ibrahimovic prêt à plomber le mercato du PSG ?

Axel Cornic

A la recherche de renforts offensifs pour oublier le possible départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain aurait activé une nouvelle piste au Portugal, terrain de chasse préféré de Luis Campos. Elle mènerait à Viktor Gyökeres, révélation du championnat portugais sous les couleurs du Sporting CP avec 36 buts en 36 matchs toutes compétitions confondues.

Le mercato estival ouvre ses portes dans plusieurs mois, mais au PSG on ne sait déjà plus où donner de la tête. Il faut dire que le départ de Kylian Mbappé pourrait créer un énorme effet domino à travers l’Europe et les plus grandes stars sont liées au club parisien.

Départ de Mbappé : Une star au PSG, son père sort du silence https://t.co/ucCJOb9qic pic.twitter.com/utS6hqTfKV — le10sport (@le10sport) March 26, 2024

Viktor Gyökeres, la nouvelle piste du PSG

Ces dernières semaines, c’était surtout en Serie A que semblait regarder le PSG avec Victor Osimhen, Lautaro Martinez ou encore Rafael Leão et Khvicha Kvaratskhelia. Mais A Bola a ouvert un tout nouveau front au Portugal, annonçant que les Parisiens seraient sur les traces de la grande surprise du Sporting CP, l’attaquant de pointe suédois Viktor Gyökeres.

Ibrahimovic peut tout gâcher