«Histoire terminée», le prochain transfert de l’OM balancé en direct ?

Courtisé par l’OM qui envisagerait de recruter un autre attaquant d’ici la fin du mercato estival, Edon Zhegrova semble bien parti pour quitter le LOSC. Et dimanche soir, en direct au micro de RMC Sport, Daniel Riolo a d’ailleurs confirmé un divorce imminent entre l’attaquant kosovar et le club nordiste. De bon augure pour l’OM ?

Et si l’OM attirait un nouveau profil offensif dans les jours à venir ? La piste menant à Edon Zhegrova (26 ans) fait couler beaucoup d’encre en cette fin de mercato, d’autant que l’attaquant kosovar n’a plus qu’une année de contrat avec le LOSC, qui ne le retiendra pas en cas de bonne offre. Et l’OM pourrait donc en profiter…

« L’histoire est terminée », Zhegrova sur le départ ? Dimanche soir, en direct dans l’After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a évoqué l’avenir de l’attaquant lillois : « Létang doit surtout se séparer de Zhegrova. Je ne sais pas s'il peut réellement en tirer 20M€ ou même 15, mais l'histoire est terminée et il faut qu'il aille recruter ailleurs », constate Riolo.