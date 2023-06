Hallucinant, l’ASSE va boucler douze départs

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE va faire le ménage dans son vestiaire dans les prochaines semaines. Pas moins de douze départs sont attendus, ce qui laisse présager un renouvellement important de l'effectif lors du mercato estival. Après Jean-Philippe Krasso, voici les joueurs qui ne seront pas retenus par le club stéphanois lors de cette session de transferts.

Maintenue en Ligue 2, l'ASSE va devoir profiter du mercato estival pour renforcer son effectif. Surtout après le départ de Jean-Philippe Krasso, le meilleur buteur de la saison dernière. Le club stéphanois s'attend à une vague d'arrivées, mais aussi de départs.

Des départs déjà connus

Certains départs ont déjà été actés dès la fin de la saison dernière. Prêtés à l'ASSE, Kader Bamba et Matéo Pavlovic n'ont pas été conservés. Plusieurs jeunes issus du centre de formation comme Lucas Calodat, Edmilson Correia, Baptiste Gabard, Koimizo Maïga et Abdoulaye Sidibé ont connu le même sort.

Et ce n'est pas fini...