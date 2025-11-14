Hakimi - PSG : Pierre Ménès balance sur son remplacement au mercato !

Victime d'une blessure à la cheville gauche lors du choc de Ligue des champions contre le Bayern Munich (1-2), Achraf Hakimi sera absent durant plusieurs semaines, relançant le débat sur l'absence de renforts au poste de latéral droit au PSG. Pierre Ménès, via X, minimise la nécessité d'un recrutement à ce poste.
Victime d’un tacle violent contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi, touché à la cheville gauche, va s’absenter entre six et huit semaines. De quoi relancer le débat sur la décision du PSG de ne pas enrôler de doublure attitrée lors du mercato estival, Luis Enrique préférant miser sur Warren Zaïre-Emery ou Joao Neves pour pallier une éventuelle blessure du Marocain.
« Et pour faire quoi une fois Hakimi de retour ? »
Certains supporters du PSG auraient toutefois préféré voir un spécialiste du poste débarquer dans la capitale, un avis que ne rejoint pas Pierre Ménès. Sur X, l’ancien chroniqueur du Canal Football Club a pris position, en réponse à internaute le sollicitant sur le sujet : « Qui ça ? À quel prix ? Et pour faire quoi une fois Hakimi de retour ? »
« Il n’y a pas de problème en ce moment »
Alors que le PSG doit actuellement composer sans Achraf Hakimi, mais également Nuno Mendes, Ousmane Dembélé et Désiré Doué, Luis Enrique avait évoqué le mercato à la veille du déplacement à Lyon : « On est ouvert tout le temps sur le mercato, sur les différentes possibilités que nous pouvons avoir, mais il n’y a pas d’urgence, pas de préoccupation. On regarde les choses positives et négatives. Il n’y a pas de problème en ce moment. Il y a des blessures mais comme dans tous les clubs ».