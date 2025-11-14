Hakimi - PSG : Pierre Ménès balance sur son remplacement au mercato !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Victime d'une blessure à la cheville gauche lors du choc de Ligue des champions contre le Bayern Munich (1-2), Achraf Hakimi sera absent durant plusieurs semaines, relançant le débat sur l'absence de renforts au poste de latéral droit au PSG. Pierre Ménès, via X, minimise la nécessité d'un recrutement à ce poste.

Victime d’un tacle violent contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi, touché à la cheville gauche, va s’absenter entre six et huit semaines. De quoi relancer le débat sur la décision du PSG de ne pas enrôler de doublure attitrée lors du mercato estival, Luis Enrique préférant miser sur Warren Zaïre-Emery ou Joao Neves pour pallier une éventuelle blessure du Marocain.

« Et pour faire quoi une fois Hakimi de retour ? » Certains supporters du PSG auraient toutefois préféré voir un spécialiste du poste débarquer dans la capitale, un avis que ne rejoint pas Pierre Ménès. Sur X, l’ancien chroniqueur du Canal Football Club a pris position, en réponse à internaute le sollicitant sur le sujet : « Qui ça ? À quel prix ? Et pour faire quoi une fois Hakimi de retour ? »