Habib Beye : Le tacle inattendu du RC Lens !

Entre le RC Lens et le Stade Rennais, il y a eu une passerelle imaginaire qui s'est créé ces derniers temps. En attestent les déménagements d'Arnaud Pouille, de Seko Fofana ou encore de Brice Samba. Sur le ton de la plaisanterie, Jonathan Gradit s'est payé l'équipe d'Habib Beye sur RMC. Explications.
Du côté du RC Lens, c'est la fête depuis la défaite concédée au Parc des princes face au PSG à la mi-septembre (0-2). En l'espace de cinq rencontres, l'équipe de Pierre Sage n'a concédé qu'un seul match nul à Rennes en battant au passage l'OM, le Paris FC, Auxerre et le voisin du LOSC.
« Jonathan, il n'a pas été question de rejoindre Rennes ?»
Sur une très bonne lancée avec les Sang-et-Or, Jonathan Gradit était l'invité de Rothen s'enflamme ce lundi soir. Sur les ondes de RMC, le présentateur de l'émission François Pinet a titillé le défenseur du RC Lens en fin d'interview en lui demandant s'il avait lui aussi dû repousser d'hypothétiques avances de la direction du Stade Rennais. « Jonathan, il n'a pas été question de rejoindre Rennes ? Je vois qu'il y a beaucoup de Lensois qui sont partis entre le président, Samba et Fofana ».
«Je les laisse en ce moment ils ont pas mal de problèmes»
Après avoir rit à cette supposition du journaliste de RMC Sport, Jonathan Gradit a asséné un léger tacle à Habib Beye et son groupe du Stade Rennais traversant une passe sportivement délicate avec une défaite et quatre matchs nuls de rang. « Je ne répondrai pas à cette question, mais je les laisse en ce moment ils ont pas mal de problèmes. Je suis très bien ici ».