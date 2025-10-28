Habib Beye : Le tacle inattendu du RC Lens !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le RC Lens et le Stade Rennais, il y a eu une passerelle imaginaire qui s'est créé ces derniers temps. En attestent les déménagements d'Arnaud Pouille, de Seko Fofana ou encore de Brice Samba. Sur le ton de la plaisanterie, Jonathan Gradit s'est payé l'équipe d'Habib Beye sur RMC. Explications.

Du côté du RC Lens, c'est la fête depuis la défaite concédée au Parc des princes face au PSG à la mi-septembre (0-2). En l'espace de cinq rencontres, l'équipe de Pierre Sage n'a concédé qu'un seul match nul à Rennes en battant au passage l'OM, le Paris FC, Auxerre et le voisin du LOSC.

« Jonathan, il n'a pas été question de rejoindre Rennes ?» Sur une très bonne lancée avec les Sang-et-Or, Jonathan Gradit était l'invité de Rothen s'enflamme ce lundi soir. Sur les ondes de RMC, le présentateur de l'émission François Pinet a titillé le défenseur du RC Lens en fin d'interview en lui demandant s'il avait lui aussi dû repousser d'hypothétiques avances de la direction du Stade Rennais. « Jonathan, il n'a pas été question de rejoindre Rennes ? Je vois qu'il y a beaucoup de Lensois qui sont partis entre le président, Samba et Fofana ».