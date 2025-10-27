Mbappé - Transfert : L'énorme coup de pression au Real Madrid !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le Real Madrid, Vinicius Jr a affirmé qu'il allait partir ce dimanche après-midi au Santiago Bernabeu. Furieux de sortir lors du Clasico face au FC Barcelone, le numéro 7 merengue a explosé devant les caméras. D'après la presse espagnole, Vinicius Jr serait prêt à quitter le Real Madrid l'été prochain si on ne le traite pas comme Kylian Mbappé au cours des prochains mois.
A la 72ème minute de Real Madrid - FC Barcelone, Xabi Alonso a décidé de remplacer Vinicius Jr par Rodrygo. Un choix qui a provoqué la colère du numéro 7 merengue.
Real : Vinicius Jr est prêt à partir s'il n'est pas traité comme Mbappé...
Lors de sa sortie durant le Clasico, Vinicius Jr a explosé. En effet, l'attaquant brésilien s'en est pris violemment à Xabi Alonso, annonçant qu'il allait quitter le Real Madrid. « Moi ? Moi ? Monsieur, monsieur ! Je quitte l'équipe, je pars, je préfère partir. Va te faire foutre », a pesté Vinicius Jr.
... et si Xabi Alonso reste la saison prochaine
D'après les indiscrétions d'AS, Vinicius Jr ne compterait pas quitter le Real Madrid dans l'immédiat, voulant toujours prolonger son contrat - qui court jusqu'au 30 juin 2027. Toutefois, si Xabi Alonso ne le traite pas comme Kylian Mbappé, le Brésilien n'exclurait pas de changer d'air, et ce, si le coach espagnol est toujours là la saison prochaine. Affaire à suivre...