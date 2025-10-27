Mbappé - Transfert : L'énorme coup de pression au Real Madrid !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le Real Madrid, Vinicius Jr a affirmé qu'il allait partir ce dimanche après-midi au Santiago Bernabeu. Furieux de sortir lors du Clasico face au FC Barcelone, le numéro 7 merengue a explosé devant les caméras. D'après la presse espagnole, Vinicius Jr serait prêt à quitter le Real Madrid l'été prochain si on ne le traite pas comme Kylian Mbappé au cours des prochains mois.

A la 72ème minute de Real Madrid - FC Barcelone, Xabi Alonso a décidé de remplacer Vinicius Jr par Rodrygo. Un choix qui a provoqué la colère du numéro 7 merengue.

Real : Vinicius Jr est prêt à partir s'il n'est pas traité comme Mbappé... Lors de sa sortie durant le Clasico, Vinicius Jr a explosé. En effet, l'attaquant brésilien s'en est pris violemment à Xabi Alonso, annonçant qu'il allait quitter le Real Madrid. « Moi ? Moi ? Monsieur, monsieur ! Je quitte l'équipe, je pars, je préfère partir. Va te faire foutre », a pesté Vinicius Jr.