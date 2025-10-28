Habib Beye à l’OM, son pote vend la mèche !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après sa carrière de joueur, Habib Beye a décidé de se reconvertir en tant qu’entraîneur. Ayant réussi de très bons débuts avec le Red Star, le Sénégalais connait une expérience plus compliquée avec Rennes. En grand danger en Bretagne, Beye serait menacé. Quid alors de son avenir ? Certains l’imaginent… à l’OM.

A l’été 2024, l’OM frappait un gros coup sur le marché des transferts. A la recherche d’un nouvel entraîneur, le club phocéen avait alors raflé la mise pour Roberto De Zerbi, pourtant promis à un cador européen. L’Italien a alors signé pour 3 saisons à Marseille. S’il n’est donc pas prévu que De Zerbi quitte l’OM de sitôt, voilà que l’identité de son successeur pourrait déjà être connue.

« Il a cette carrure, il en est capable » Et le prochain entraîneur de l’OM pourrait se trouver actuellement… à Rennes. En effet, ancien du club phocéen, Ronald Zubar a expliqué à Football Club de Marseille qu’il verrait Habib Beye, qu’il connait bien, prendre les commandes de l’OM : « Habib, il a eu sa chance, mais il a dû attendre pas mal d’années. En tant que coach, on le découvre. Maintenant, en Ligue 1, il a bien débuté, là, c’est un peu plus compliqué. C’est un garçon qui est brillant. Je le vois comme futur coach de l’OM ? Oui. Pour moi, il a cette carrure, il en est capable ».