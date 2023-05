Haaland : Son mercato s’emballe, il fait une grande annonce

Thomas Bourseau

Dans les petits papiers du Real Madrid et attendu au PSG par Daniel Riolo notamment, Erling Braut Haaland a tenu à calmer tout le monde. Le buteur de Manchester City pourrait bien avoir vendu la mèche…

Erling Braut Haaland ne semble pas être prêt à arrêter de marquer des buts. Pour sa première saison en Premier League, le serial buteur norvégien a trouvé le chemin des filets à 36 reprises, tout en délivrant 8 passes décisives. Force est de constater que Haaland est parvenu à confirmer après ses belles promesses montrées au Borussia Dortmund.

«Il n'y avait aucun doute»

Et maintenant ? L’avant-centre de Manchester City fait saliver les plus grands clubs européens dont le PSG et le Real Madrid. Néanmoins, il avait choisi l’Angleterre l’été dernier au grand dam de ses courtisans et ne regrette nullement ce choix comme il l’a confié à Sky Sports. « Venir en Angleterre ? Il n'y avait aucun doute, je savais que j'allais être performant. Je savais que j'allais jouer dans une bonne équipe. Il n'y avait donc aucun doute pour être honnête ».

«J'aime jouer ici»