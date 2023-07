Haaland remplace Mbappé, l'incroyable vengeance du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce n'est pas passé inaperçu auprès des fans de football. Non seulement Kylian Mbappé n'est plus la tête d'affiche du prochain jeu EA Sports FC 24, successeur de FIFA, mais surtout, l'attaquant du PSG, remplacé par Erling Haaland, n'apparaît dans aucune communication de la marque. Et visiblement, le club de la capitale n'y serait pas étranger.

C'est un petit événement de le monde des jeux vidéos. En effet, le partenariat avec FIFA n'ayant pas été renouvelé, la plus célèbre simulation de football s'appelle désormais EA Sports FC 24. Mais ce n'est pas la seule révolution puisqu'après trois ans de suite sur la jaquette du jeu, Kylian Mbappé n'est plus la tête d'affiche de la franchise.

Haaland remplace Mbappé sur la jaquette EA Sports FC 24

C'est bien Erling Haaland qui sera la figure de proue du jeu sur tous les supports. L'éditeur du jeu a décidé de ne pas renouveler son contrat avec Kylian Mbappé, remplacé par son grand rival dans la course au Ballon d'Or. Mais ce n'est pas tout puisque l'attaquant du PSG ne figure absolument pas dans la campagne de communication en marge du lancement d'EA Sports FC 24, dont la date de sortie est prévue le 29 septembre prochain.

PSG : Incroyable, Mbappé veut attaquer le PSG https://t.co/4gJmCq35gB pic.twitter.com/ZDQNsos5yT — le10sport (@le10sport) July 26, 2023

Le PSG à l'origine de ce changement ?