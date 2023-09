Guendouzi, Payet... L'OM a-t-il manqué son mercato ?

La rédaction

Lors du dernier mercato estival, l'OM a laissé filer à la fois Dimitri Payet, Matteo Guendouzi et Alexis Sanchez. Un choix qui n'est pas du tout passé du côté des supporters marseillais. En effet, ces derniers ont fait part de leur colère de voir partir ces trois joueurs emblématiques. Selon vous, la direction de l'OM a-t-elle fait une erreur en se séparant de Dimitri Payet, Matteo Guendouzi et d'Alexis Sanchez ? A vos votes !

Après le nul entre l'OM et Toulouse au stade Vélodrome ce dimanche soir, les supporters de l'OM ont fait part de leur colère envers la direction. Alors qu'une réunion a été organisée ce lundi soir dans la salle de presse de la Commanderie, les groupes de fans marseillais ont dressé une liste de toutes les erreurs du club réalisées ces derniers mois. Une liste divulguée par René Poutet - président du Handi Fan Club OM - à BFM Marseille Provence.

«Pourquoi on a fait partir Payet ? »

« La première des choses reproché était le jeu pratiqué par l'OM depuis le début. Je pense que je ne suis pas le seul à le dire, mais on s'ennuie au stade. Et la goutte d'eau, ça a été contre Toulouse, où vraiment on a vu du non jeu. En partant de là, Marcelino a été critiqué, tout le monde aussi. Tout le monde se prend pour un entraineur, vous savez bien qu'à Marseille il y a 1 million d'habitants, donc 1 million d'entraineurs », a confié René Poutet, avant d'en rajouter une couche.

«Pourquoi on a vendu Guendouzi ?»