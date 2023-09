Guendouzi, Payet... Un clash a éclaté à l'OM à cause du mercato

Amadou Diawara

Après le nul face à Toulouse ce dimanche, les supporters de l'OM ont laissé éclater leur colère. Pour apaiser les tensions, la direction marseillaise a convoqué ses groupes de fans ce lundi pour avoir une conversation avec eux. Toutefois, cet échange s'est transformé en règlement de compte, et ce, à cause du mercato de l'OM.

Ce dimanche soir, l'OM a été tenu en échec par Toulouse sur sa pelouse au Vélodrome (0-0). Un résultat qui a provoqué la colère des supporters marseillais. En effet, le public olympien s'en est pris à ses joueurs après le coup de sifflet final. Pour calmer les tensions, la direction de l'OM a organisé une réunion avec ses groupes de supporters ce lundi soir dans la salle de presse de la Commanderie. Toutefois, cet entretien ne s'est pas passé comme prévu. Interrogé par BFM Marseille Provence , René Poutet - président du Handi Fan Club OM - a raconté en détail comment s'est déroulé cette réunion.

OM : En pleine crise, des recrues lâchent un terrible aveu https://t.co/SWl01YBy4K pic.twitter.com/sg5zUZgjDg — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

«Pourquoi on a fait partir Payet ?»

« J'étais présent à cette réunion. Elle a été reporté, parce qu'elle devait avoir lieu la semaine précédente. J'étais un peu déçu de cette réunion, je vais vous expliquer pourquoi. Mr Longoria a pris la parole pour expliquer certaines choses pendant deux ou trois minutes. Après il a dit : "Maintenant, vous allez nous dire ce qui ne va pas, ce que vous ressentez". (Les gens ont) commencé à crier, à gueuler, comme on dit à Marseille, pour dire certaines choses. Ce qui a été dit était dur, mais peut-être valable. Et j'ai cautionné tout ça, puisque j'étais avec tout le monde et que je n'ai pas pris la parole. Mais je n'ai pas pu la prendre, parce que ça gueulait trop. La première des choses reproché était le jeu pratiqué par l'OM depuis le début. Je pense que je ne suis pas le seul à le dire, mais on s'ennuie au stade » , a précisé René Poutet, avant d'en rajouter une couche.

«Pourquoi on a vendu Guendouzi ?»