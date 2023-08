Guendouzi : La grande décision de l’OM

Hugo Chirossel

Arrivé il y a deux ans en provenance d’Arsenal, Matteo Guendouzi pourrait quitter l'OM d'ici à la fermeture du marché des transferts. Mais malgré l’incertitude autour de son avenir, le milieu de terrain de 24 ans a tout de même été désigné comme un des capitaines du club marseillais cette saison, un rôle qu’il assumera avec Valentin Rongier.

Alors que l’on se rapproche de plus en plus de la fermeture du marché des transferts, la situation de Matteo Guendouzi est toujours incertaine. Depuis plusieurs semaines, l’international français (7 sélections) est annoncé comme un des joueurs sur le départ lors de ce mercato estival. Comme indiqué par L’Équipe , l’OM est ouvert à une vente du milieu de terrain de 24 ans, qui représente une belle valeur marchande pour les dirigeants marseillais.

Rongier et Guendouzi, les deux capitaines de l’OM

Mais pour le moment, Matteo Guendouzi est toujours un joueur de l’OM, dont il sera un des capitaines cette saison, en compagnie de Valentin Rongier. C’est ce qu’a annoncé Samuel Gigot ce mardi en conférence de presse, en marge de la rencontre face au Panathinaïkos mercredi, dans le cadre du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions : « On connaît nos deux capitaines : Valentin (Rongier) et Matteo (Guendouzi). Lors du dernier match, ils n’étaient pas là. C’était une fierté. Le plus important est de rester le même et donner le maximum sur le terrain, s’il faut prendre des responsabilités, je les prends . »

«Il est choisi selon les prestations»