Guardiola - PSG : Signature imminente !

Pierrick Levallet

L’aventure de Gianluigi Donnarumma au PSG touche à sa fin. Remplacé par Lucas Chevalier, le portier italien est poussé vers la sortie chez les Rouge-et-Bleu. Manchester City serait en pole position pour obtenir sa signature, qui ne serait plus qu’une question de jours. Pep Guardiola serait un très grand fan du gardien de but de 26 ans.

Gianluigi Donnarumma ne sera bientôt plus un joueur du PSG. Cet été, le club de la capitale a recruté Lucas Chevalier, qui correspondait mieux à Luis Enrique sur le plan tactique. Le transfert de l’international français a néanmoins invité l’Italien à se trouver une nouvelle destination. Le gardien de but de 26 ans a d’ailleurs officialisé son départ du PSG récemment.

Guardiola pousse pour le transfert de Donnarumma Reste maintenant à savoir où Gianluigi Donnarumma évoluera lors de la saison à venir. Ces derniers temps, la presse italienne évoquait un accord entre le champion d’Europe et Manchester City. Pep Guardiola serait un grand fan de la star du PSG, et aurait donc fait tout son possible pour la convaincre de signer chez les Sky Blues.