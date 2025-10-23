Grosse signature au PSG : C'est confirmé !

Alexis Brunet

Dernièrement, plusieurs sources ont affirmé que le PSG cherchait à prolonger certains joueurs de son effectif. C’est notamment le cas pour Willian Pacho, Bradley Barcola ou bien Fabian Ruiz. Le club de la capitale pense aussi aux joueurs formés à Paris, puisque des discussions existent également pour une prolongation de contrat du jeune Senny Mayulu.

Depuis maintenant quelque temps, le PSG s’est imposé comme la meilleure équipe du monde. Le club de la capitale entend bien le rester et pour cela il compte garder ses meilleurs joueurs. Dernièrement, L’Équipe affirmait d’ailleurs que Willian Pacho était tout proche de prolonger à Paris, mais des discussions existent également pour Bradley Barcola ou bien Fabian Ruiz.

Le PSG n’oublie pas Senny Mayulu Alors que le PSG a souvent perdu par le passé certains de ses meilleurs joueurs formés au club, il entend changer cela. Toujours selon L’Équipe, le club de la capitale aurait donc entamé des négociations pour faire signer une prolongation de contrat à Senny Mayulu, ce qui confirme les informations sorties dernièrement.