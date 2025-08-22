Gros transfert au PSG : Le coup de pression qui a tout débloqué !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2024, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a tenté de recruter une première fois Khvicha Kvaratskhelia. Toutefois, le Napoli aurait recalé le club de la capitale. Finalement, l'écurie rouge et bleu a raflé la mise pour l'attaquant géorgien lors du mercato hivernal 2025. D'après Aurelio De Laurentiis, il a été contraint de vendre Khvicha Kvaratskhelia, parce que son agent, Mamuka Jugeli, l'a menacé.

Tombé sous le charme de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG a essayé de le recruter lors de l'été 2024. Toutefois, le Napoli s'est montré intransigeant, refusant l'offre à 200M€ du club parisien pour le Géorgien et Victor Osimhen. En janvier 2025, le PSG est revenu à la charge pour Khvicha Kvaratskhelia. Et cette fois, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a obtenu gain de cause sur ce dossier, déboursant environ 70M€ au total. Lors d'un entretien accordé au magazine 7, Aurelio De Laurentiis a avoué qu'il avait été contraint de vendre l'attaquant de 24 ans à cause de son agent : Mamuka Jugeli.

«J'ai dû le laisser partir, car son agent menaçait de recourir à l'article 17» « J'ai dû le laisser partir, car son agent menaçait de recourir à l'article 17. Après la première saison formidable du Géorgien, nous nous sommes immédiatement occupés de négocier un renouvellement de contrat, en améliorant son salaire et en lui offrant une somme très importante, car il était évident que sa rémunération limitée attirerait la moitié du monde, prête à lui offrir des ponts d'or. Mamuka Jugeli avait d'autres projets pour lui-même et pour le footballeur. Il voulait obtenir d'un autre club une commission très élevée pour lui, en plus d'un salaire à deux chiffres pour Kvara », a reconnu Aurelio De Laurentiis, avant d'en rajouter une couche.