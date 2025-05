Gros transfert à l’OM : Une star annoncée en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l’OM semble donc bien parti pour réaliser un mercato estival ambitieux et pourquoi pas attirer une ou plusieurs stars arrivant en fin de contrat dans les prochaines semaines. D’ailleurs, en direct sur RMC jeudi, Jérôme Rothen a confirmé cette possibilité pour le mercato de l’OM.

Que réserve l’OM pour son mercato estival ? Après avoir réalisé quelques jolis coups l’été dernier avec notamment les signatures de Mason Greenwood et Adrien Rabiot, le club phocéen tentera de poursuivre sur cette lancée, d’autant qu’il disputera la Ligue des Champions la saison prochaine. Et il est même question que certains stars arrivant en fin de contrat, comme Leroy Sané et Kevin De Bruyne, débarquent éventuellement à l’OM cet été.

Benatia n’exclut pas une folie à l’OM Medhi Benatia a récemment évoqué cette possibilité sur les ondes de RMC Sport : « Un joueur au Bayern Munich qui joue 50% du temps, peut-être qu'il a plaisir à venir à l'OM, gagner un peu moins mais avoir un challenge avec la Ligue des champions et aller faire une grosse Coupe du monde derrière. Donc je dis que ces idées, il faut y travailler, y jeter un oeil. Après il y a des joueurs qui sont en fin de contrat, mais ce n'est pas parce qu'ils sont libres qu'ils sont gratuits », confiait le directeur sportif de l’OM.