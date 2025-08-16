Greenwood - OM : Transfert confirmé en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant la nouvelle piste chaude de l’OM pour renforcer l’attaque en cette fin de mercato estival, Edon Zhegrova pourrait ainsi devenir un concurrent direct de Mason Greenwood au sein du club phocéen. Et Florent Germain, journaliste de RMC Sport, a confirmé le vif intérêt de l’OM jeudi soir en direct dans l’After Foot.

Et si Mason Greenwood était bientôt menacé par un nouveau concurrent direct à l’OM ? Medhi Benatia semble désormais en pincer pour Edon Zhegrova (26 ans), l’ailier kosovar du LOSC, annoncé sur le départ depuis le début de l’été. Un profil qui pourrait donc venir menacer Greenwood à terme, d’autant que l’OM semble bien avancer sur cette piste Zhegrova.

« S’il devient un joueur de l’OM… » Interrogé à ce sujet jeudi après-midi en conférence de presse, Roberto De Zerbi a préféré botter en touche, sans pour autant exclure la possibilité d’une arrivée d’Edon Zhegrova à l’OM en cette fin de mercato estival : « Ce n'est pas un de mes joueurs. Je ne peux pas en parler. C'est un joueur fort mais on le savait déjà tous. S'il devient un joueur de l'OM, je vous donnerai mon avis », a lâché l’entraîneur de l’OM.