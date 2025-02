Greenwood - OM : Le transfert impossible !

Thomas Bourseau

Formé à Manchester United et ayant fait ses premiers pas professionnels à Old Trafford, Mason Greenwood a vu les portes du football anglais lui être fermées à tout jamais depuis son affaire de violences conjugales et de viol envers sa compagne. Vendu à l’OM l’été dernier, Greenwood ne pourra jamais rentrer chez lui selon Julien Laurens.

Mason Greenwood est l’arme offensive la plus redoutable à disposition de Roberto De Zerbi. L’attaquant anglais recruté pour 31M€ bonus compris à Manchester United l’été dernier a déjà inscrit 12 buts cette saison. L’enfant de l’académie des Red Devils a été chassé du football anglais après les faits d’agression sexuelle et d’agression physique envers sa compagne Harriet Robson.

«Greenwood ? Il n’existe plus»

Vu comme la peste, Mason Greenwood est devenue la persona non grata en Angleterre. « Est-ce qu’on parle de Greenwood en Angleterre ? On en parle pas, il n’existe plus ». a confié Julien Laurens lors de son passage à l’After Foot lundi soir.

«Aucun club anglais ne l’aurait acheté»

Le journaliste travaillant pour ESPN notamment affirme que la BBC reçoit des plaintes à l’égard de Mason Greenwood. « Les gens se plaignent, écrivent à la BBC pour dire que l’on ne devrait pas parler de lui. En Angleterre, il aurait pu aller nulle part, aucun club anglais ne l’aurait acheté ». Pour ce qui est d’une éventuelle revente de Greenwood à l’avenir, il ne faudrait donc pas compter sur la Premier League pour les dirigeants de l’OM.