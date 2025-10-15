Greenwood : L’OM balance sur la polémique !

À l’été 2024, l’OM décidait de recruter Mason Greenwood malgré son passé controversé et les accusations de violence conjugale dont il a fait l’objet. Un choix assumé par Pablo Longoria, qui a expliqué que le club avait recueilli beaucoup d’informations sur son comportement auprès de ses anciens clubs en amont.
Invité dans le podcast Business of Sport, Pablo Longoria est revenu sur le transfert polémique de Mason Greenwood à l’OM à l’été 2024. L’Anglais sortait d’une saison en prêt à Getafe, après avoir été mis à l’écart par Manchester United en raison des accusations de violence conjugale à son encontre. Son arrivée avait été loin de faire l’unanimité et le maire de Marseille, Benoît Payan, s’était notamment opposé à sa venue.
« Nous avons recueilli de nombreuses informations auprès des différents clubs pour lesquels il a joué »
« Nous avons recueilli de nombreuses informations auprès des différents clubs pour lesquels il a joué afin de comprendre la situation, ce qui s'était passé, etc. Et je me suis demandé : est-ce que je me sens à l'aise avec les informations dont je dispose ? Et ma réponse a été oui, absolument », a déclaré Pablo Longoria. « À ce moment-là, vous tirez parti de la situation sur le marché. Il est extrêmement talentueux, il joue pour vous et vous avez la possibilité de tirer parti des circonstances qui se sont produites dans le passé. À partir du moment où vous pensez prendre la bonne décision, ok, allons-y. »
« Il y avait un désaccord »
« Étions-nous tous d'accord ? Il y avait un désaccord individuel, une seule personne. Mais finalement, au moment où la décision est prise… », a avoué le président de l’OM, avant d’évoquer la stratégie de communication que cela implique. « Sincèrement, pour moi, c'est très simple. Dans toute stratégie de communication, lorsque vous avez des doutes et que vous forcez une situation, vous aurez toujours une très mauvaise stratégie de communication, car vous ne serez pas crédible. Dites simplement la vérité. Expliquez en toute transparence pourquoi vous prenez cette décision, en expliquant tout le processus qui vous a amené à prendre cette décision. »