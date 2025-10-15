Greenwood : L’OM balance sur la polémique !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’été 2024, l’OM décidait de recruter Mason Greenwood malgré son passé controversé et les accusations de violence conjugale dont il a fait l’objet. Un choix assumé par Pablo Longoria, qui a expliqué que le club avait recueilli beaucoup d’informations sur son comportement auprès de ses anciens clubs en amont.

Invité dans le podcast Business of Sport, Pablo Longoria est revenu sur le transfert polémique de Mason Greenwood à l’OM à l’été 2024. L’Anglais sortait d’une saison en prêt à Getafe, après avoir été mis à l’écart par Manchester United en raison des accusations de violence conjugale à son encontre. Son arrivée avait été loin de faire l’unanimité et le maire de Marseille, Benoît Payan, s’était notamment opposé à sa venue.

« Nous avons recueilli de nombreuses informations auprès des différents clubs pour lesquels il a joué » « Nous avons recueilli de nombreuses informations auprès des différents clubs pour lesquels il a joué afin de comprendre la situation, ce qui s'était passé, etc. Et je me suis demandé : est-ce que je me sens à l'aise avec les informations dont je dispose ? Et ma réponse a été oui, absolument », a déclaré Pablo Longoria. « À ce moment-là, vous tirez parti de la situation sur le marché. Il est extrêmement talentueux, il joue pour vous et vous avez la possibilité de tirer parti des circonstances qui se sont produites dans le passé. À partir du moment où vous pensez prendre la bonne décision, ok, allons-y. »