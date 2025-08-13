Greenwood - Départ de l’OM : «C’est vrai» !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur d’Al-Nassr en cette période de mercato estival, Mason Greenwood est retenu par la direction de l’OM qui a fixé un prix de départ mirobolant pour son attaquant. Et le journaliste Fabrizio Romano confirme malgré tout le vif intérêt du club saoudien pour Greenwood.

Et si Mason Greenwood quittait l’OM à la surprise générale dans cette dernière ligne droite du mercato estival ? L’attaquant anglais de 23 ans sort d’une saison pleine avec le club phocéen, et ces derniers jours, un vif intérêt d’Al-Nassr, en Arabie Saoudite, revient avec insistance à son sujet. Une possibilité qui permettrait au numéro 10 de l’OM de prendre un gros chèque, et qui a d’ailleurs été confirmée par le journaliste Fabrizio Romano sur DAZN.

« C’est vrai… » « C’est vrai que Al-Nassr aimerait recruter Mason Greenwood. Mais la probabilité que cette opération aboutisse est de 10%. Le prix demandé par Marseille est inaccessible, même pour Al-Nassr », annonce Fabrizio Romano, qui précise toutefois que l’OM réclame une fortune pour envisager un départ de Mason Greenwood cet été.