Gourcuff - Signature à l’OM : Le coup de tonnerre !

Courtisé par l’OM qui avait tenté de le faire signer durant le mercato estival 2007 par le biais de Djibril Cissé, Nicolas Marin avait finalement, et contre toute attente, privilégié le projet de Christian Gourcuff à Lorient. Et l’ancien milieu de terrain a justifié cette décision de snober l’OM à la dernière minute.

Après la fin de son contrat avec Sedan en juin 2007, Nicolas Marin avait l’embarras du choix sur le marché des transferts, et l’ancien milieu offensif était notamment courtisé par l’OM. Dans un live avec Treize013, il se livre sur les coulisses du feuilleton et donne notamment la raison pour laquelle il a finalement dit non à l’OM pour privilégier l’offre de Christian Gourcuff au FC Lorient.

L’OM attendait Marin « Djibril Cissé m’appelle et me dit : “Nico, il y a José (Anigo) qui t’aime bien, ça te dirait de venir en complément ?” Bien évidemment que je ne venais pas en tant que titulaire, encore heureux. Sincèrement, j’étais bouillant parce que Marseille c’est mes parents ici et là », confie Nicolas Marin. Mais coup de tonnerre : le milieu a dit non à l’OM pour accepter le challenge de Gourcuff en Bretagne.