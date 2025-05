Gouiri - OM : Jackpot annoncé avec son transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Recruté l’hiver dernier en provenance de Rennes, Amine Gouiri s’est relancé à l’OM, avec qui il a inscrit 10 buts depuis son arrivée. Un temps valorisé à 50M€, le prix de l’international algérien est aujourd’hui estimé à 20M€, mais en raison de ses performances à Marseille, l’attaquant âgé de 25 ans pense que sa cote va rapidement remonter.

Après l’échec Elye Wahi, l’OM a rapidement rebondi en le remplaçant par Amine Gouiri l’hiver dernier. Le premier a été transféré à l’Eintracht Francfort et le second est venu lui succéder à Marseille, où il est arrivé en provenance de Rennes dans le cadre d’un transfert estimé à 22M€ bonus compris, alors qu’il y a trois ans, sa valeur était estimée à 50M€.

« C’était un truc de fou d’être évalué à 50 millions »

« Oui, ma valeur était de 50 millions d’euros à un moment donné, aujourd’hui, elle est à 20 », a confié Amine Gouiri, dans un entretien accordé à Onze Mondial. « Ce n’est pas un truc très important. En plus, je peux te dire qu’elle va bientôt remonter. Ne t’inquiète pas, elle va remonter. J’ai confiance. Après, c’était un truc de fou d’être évalué à 50 millions même si je ne me fie pas à ça. Certains sont évalués à 20 millions et sont finalement transférés pour 80, ce n’est pas significatif. Ça montre que tu es performant et que les gens le remarquent. »

« Avec ce que je fais à Marseille, il va y avoir une mise à jour, ça va remonter en flèche »

Depuis qu’il a rejoint l’OM, l’international algérien (12 sélections, 5 buts) a inscrit 10 buts et délivré 3 passes décisives en 13 matchs disputés. Des performances qui devraient permettre à sa cote de rapidement remonter. « Là, avec ce que je fais à Marseille, il va y avoir une mise à jour, ça va remonter en flèche (rires). Il faudra que tu la regardes en fin de saison et tu me tiendras au courant », a ajouté Amine Gouiri.