Gouiri : La décision choc de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir décidé de se séparer d’Elye Wahi l’hiver dernier, l’OM s’est attaché les services d’Amine Gouri pour le remplacer, recruté en provenance de Rennes. Marseille aurait également pensé à Jonathan David, libre à la fin de la saison, mais qui ne serait désormais plus dans le viseur des dirigeants marseillais.

Impliqué sur 12 buts (8 buts, 4 passes décisives) depuis son arrivée en provenance de Rennes l’hiver dernier, Amine Gouiri donne raison à l’OM. L’hiver dernier, le club avait décidé d’en faire le remplaçant d’Elye Wahi, transféré à l'Eintracht Francfort, et que l’international algérien (12 sélections, 5 buts) a rapidement fait oublier.

L’OM a pensé à David cet hiver

D’après les informations de RMC Sport, avant de recruter Amine Gouiri, l’OM aurait en revanche pensé à Jonathan David. Âgé de 25 ans, l’attaquant du LOSC sera libre à la fin de la saison et le club marseillais aurait été prêt à verser une indemnité de transfert pour racheter ses six derniers mois de contrat.

L’OM abandonne la piste David

Alors que Jonathan David ne semble pas parti pour prolonger, l’OM continue d’être annoncé sur sa piste. Toutefois, selon RMC Sport, les dirigeants olympiens n’auraient pas l’intention d’aller plus loin dans ce dossier. Car ils sont très satisfaits d’Amine Gouiri, d'autant plus que les prétentions salariales de Jonathan David seraient élevées. Comme indiqué par Le 10 Sport, l’international canadien (61 sélections, 32 buts) est très convoité en Angleterre (Arsenal, Tottenham, Manchester United) et en Italie (Naples, Inter Milan, Juventus).