Gignac prêt à faire un sale coup à l’OM ?

En quête de renforts offensifs sur le mercato, l'OM va notamment chercher un joueur capable d'évoluer dans le couloir gauche afin de compenser le début de saison décevant de Joaquin Correa. Dans cette optique, le club phocéen s'intéresse à Denis Bouanga selon nos informations. Mais pour cela il faudra faire face à la concurrence des Tigres, le club au sein duquel brille l'ancien Marseillais André-Pierre Gignac.

Malgré un mercato estival encore rondement mené, l'OM peine cette saison, et son secteur offensif est particulièrement pointé du doigt. Les recrues ne donnent pas satisfaction à commencer par Pierre-Emerick Aubameyang, qui avait la lourde tâche de faire oublier Alexis Sanchez. Mais c'est un fiasco pour le moment. Iliman Ndiaye et Joaquin Correa ne brillent pas beaucoup plus tandis que Vitinha n'arrive toujours à justifier les 32M€ investis en janvier dernier. Ismaïla Sarr, qui avait bien commencé la saison, est également rentré dans le rang.

L'OM prêt à tenter le coup pour Bouanga ?

Par conséquent, le club phocéen pourrait rapidement se mettre en quête de renforts offensifs cet hiver. Dans cette optique, l'OM a coché le nom de Denis Bouanga sur sa short-list, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Il faut dire que l'ancien joueur de l'ASSE vient de réaliser une magnifique saison en MLS à l'issue de laquelle il a terminé meilleur buteur avec 20 réalisations. Et son profil à de quoi séduire les Marseillais puisqu'il évolue aussi bien à gauche que dans l'axe.

Les Tigres de Gignac sont également très chauds

Néanmoins, l'OM ne sera pas seul dans ce dossier. Si Al-Hilal s'est contenté d'une simple prise de position pour le moment, c'est beaucoup plus concret avec les Tigres de Monterrey. Le club d'André-Pierre Gignac est très intéresse par Denis Bouanga qui semble de son côté ouvert à toutes les opportunités... y compris celle de rester à Los Angeles.