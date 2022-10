Foot - Mercato

Gerson, Payet, Cristiano Ronaldo... Toutes les infos mercato du 25 octobre

Publié le 25 octobre 2022 à 12h02

La rédaction

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

OM : Le clan Gerson menace, Longoria répond

Voilà un feuilleton qui va animer les prochains jours et le prochain mercato hivernal à l'OM. En effet, le père de Gerson a annoncé que son fils pourrait bien faire ses valises lors du mois de janvier. Faut-il alors s'attendre à un transfert du Brésilien ? Pour L'Equipe , Pablo Longoria a expliqué qu'il n'avait été mis au courant de rien par le clan Gerson. Le président de l'OM a également ajouté : « C'est un top joueur qui doit travailler pour récupérer sa place et est capable de retrouver son niveau de la saison dernière ».



OM : Longoria prépare un coup de tonnerre avec Dimitri Payet

Cet hiver, il faudrait s'attendre à des départs à l'OM et pas n'importe lesquels. Ainsi, ce mardi, L'Equipe assure que Pablo Longoria souhaiterait se séparer de Dimitri Payet lors du prochain mercato de janvier. Alors que le Réunionnais n'entre pas dans les plans d'Igor Tudor depuis le début de la saison, Payet pourrait donc être invité à s'en aller, lui qui est pourtant encore sous contrat jusqu'en 2024.



PSG : La réponse retentissante du clan Messi sur son transfert au Barça

Lionel Messi étant dans sa dernière année de contrat au PSG, son avenir fait de plus en plus parler. Pour l'Argentin, il est notamment question d'un possible retour au FC Barcelone dès l'été prochain. Pour El Chiringuito , Sergio Agüero, très proche de Messi, a alors fait le point sur ce dossier brulant, expliquant : « Je pense qu'il veut revenir, c'est dans sa tête, c'est sûr, mais je pense qu'il est concentré sur le Mondial pour le moment. Après la Coupe du Monde au Qatar, il prendra sa décision concernant son futur ».



PSG : Mbappé, Cristiano Ronaldo… Le Qatar prépare un gros coup