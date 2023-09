Gattuso débarque, l'OM est aux anges

Jean de Teyssière

Ça y est, l'OM ne navigue plus à vue. C'était le cas depuis mardi dernier, et la démission de Marcelino suite à la réunion houleuse entre les dirigeants marseillais et les représentants de groupes de supporters. Gennaro Gattuso a été officialisé en fin d'après-midi ce mercredi et a déjà tapé dans l'œil des dirigeants marseillais, heureux de voir que l'Italien connaissait déjà bien l'effectif.

L'arrivée d'un nouvel entraîneur est souvent suivie d'une remontée d'espoirs. Les dirigeants marseillais en ont fait l'expérience ce mercredi, puisqu'ils seraient déjà tombés sous le charme de Gennaro Gattuso, le nouvel entraîneur de l'OM.

Gattuso dirige son premier entraînement

Quelques heures à peine après son arrivée à La Commanderie pour signer son contrat, Gennaro Gattuso a déjà dirigé son premier entraînement, selon RMC Sport . Il aurait également demandé à ses joueurs d'être prêts à mourir sur le terrain et aurait apprécié les installations de l'OM.

L'OM enchanté des connaissances de Gattuso sur l'effectif

Après la visite du centre d'entraînement de l'OM, Gennaro Gattuso aurait également ravi les dirigeants marseillais puisqu'il connaissait déjà bien l'effectif de l'OM. Il aurait rapidement décelé les forces et les faiblesses de chaque joueur. Le mariage entre l'OM et Gattuso semble bien commencer.