C’est la crise à l’OM, le nouvel entraîneur jubile

Comme attendu ces dernières heures, Gennaro Gattuso est le nouvel entraîneur de l’OM. Ce dernier arrive pour succéder à Marcelino dans un contexte très compliqué pour le club, en pleine crise institutionnelle. Un défi qui ne lui fait pas peur, bien au contraire. C’est l’une des raisons pour lesquelles il a accepté de débarquer à Marseille.

Ce mercredi soir, l’OM a confirmé la tendance des dernières heures en officialisant l’arrivée de Gennaro Gattuso. Ce dernier vient succéder à Marcelino et s’est engagé jusqu’à la fin de la saison, avec une année supplémentaire en option. Il sera présenté à la presse jeudi et dirigera sa première rencontre samedi sur la pelouse de l’AS Monaco.

Gattuso est «très motivé» et «pressé»

À l’OM, Gennaro Gattuso récupère une équipe qui reste sur une défaite inquiétante contre le PSG (4-0) et se retrouve dans un club qui tente tout juste de sortir de la crise institutionnelle dans laquelle il est plongé depuis une semaine. Un défi qui visiblement ne fait pas du tout peur à l’Italien.

La crise, une motivation pour Gattuso