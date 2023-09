Gattuso arrive à l’OM, une catastrophe est toujours redoutée

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Gennaro Gattuso arrive en qualité de pompier de service à l’OM, qui traverse une grosse crise dès le mois de septembre. De quoi alarmer certains anciens du club, dont Bernard Pardo, inquiet de la situation dans laquelle se retrouve la formation phocéenne et pas vraiment emballé par le choix menant à l’Italien.

Pablo Longoria n’a pas voulu traîner après l’humiliation sur la pelouse du PSG (4-0). Alors que Marcelino a décidé de quitter son poste, le président de l’OM, qui souhaite pour sa part poursuivre sa mission à la présidence, a opté pour Gennaro Gattuso afin de prendre les rênes de la formation phocéenne. L’Italien est attendu au tournant pour remobiliser les troupes et permettre à l’OM de sortir de la crise.

L’OM prend un gros risque avec un proche du PSG https://t.co/rKg7hmFWic pic.twitter.com/kpqSjuldea — le10sport (@le10sport) September 28, 2023

« Quand on pense qu'on n'a pas fini le mois de septembre et on est déjà en crise total »

Bernard Pardo fait partie des plus sceptiques sur la suite de la saison : « Ce début de saison, je l'ai très mal vécu. Quand on pense qu'on n'a pas fini le mois de septembre et on est déjà en crise total, en pétard à tous les niveaux ! Où on va ? Gattuso, c'est un mec qui a une grosse mentalité, mais les résultats en tant qu'entraîneur, ce n'est pas le top non plus... peut-être qu'on cherche un gros tempérament pour rebooster les troupes et faire paravent par rapport aux supporters et épargner les joueurs. »

« Il faut que tout le monde se retrousse les manches »