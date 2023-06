Galtier viré, le vestiaire du PSG se frotte les mains

Thibault Morlain

Tant que le PSG n'aura pas réglé la question du départ de Christophe Galtier, l'officialisation de l'arrivée de Luis Enrique ne pourra pas être annoncée. Il n'empêche qu'avec l'Espagnol, tout serait quasiment bouclé. C'est donc lui qui devrait reprendre les commandes du PSG et visiblement, dans le vestiaire, on serait plus heureux que jamais.

Cela fait maintenant plusieurs semaines qu'on parle de l'arrivée d'un nouvel entraîneur au PSG. Alors que Christophe Galtier va céder sa place la saison prochaine, on ne connait toutefois pas encore l'identité de son successeur. Si cela s'est finalement soldé par un échec pour le PSG avec Julian Nagelsmann, c'est désormais Luis Enrique qui fait office de favori pour le banc parisien. Et visiblement, le vestiaire du PSG ne serait pas mécontent de ce choix.

« Les premiers retours sont positifs »

Dans un chat pour Le Parisien , Benjamin Quarez a dévoilé la réaction du vestiaire du PSG à propos de Luis Enrique. Il a alors avoué : « Les premiers retours sont positifs, tant pour les cadres que pour les plus jeunes qui veulent croire en leur chance avec ce nouvel entraîneur ».

« Enrique a une certaine légitimité »