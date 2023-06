PSG : Incroyable, il dit non pour un transfert

Baptiste Berkowicz

Blessé à répétition cette saison avec le PSG, Renato Sanches voit son avenir au sein du club de la capitale s'assombrir. Seulement une saison après son arrivée à Paris, la porte pour un départ est grande ouverte. Le club qui l'a révélé il y a quelques saisons, Benfica, est prêt à tenter de le faire revenir. Le milieu portugais n'est pas réceptif aux avances de l'équipe lisboète.

Arrivé en provenance de Lille l'été dernier, Renato Sanches n'a pas su répondre aux attentes du PSG cette saison. Son incapacité à enchainer les rencontres oblige les dirigeants parisiens à lui chercher une porte de sortie à l'intersaison.

Benfica se tient prêt

La volonté du club lisboète de voir évoluer de nouveau sous ses couleurs des anciens de la maison prend de plus en plus d'épaisseur. Après Gonçalo Guedes et Angel Di Maria, Benfica se lance sur Renato Sanches. Selon Abola , le milieu de terrain portugais est ciblé mais ne souhaite pas donner suite à ce possible transfert.

Un départ inévitable ?

Comme le 10 Sport vous le révélait, les dirigeants parisiens souhaitent se séparer de Renato Sanches cet été. Le recrutement imminent de Manuel Ugarte va dans ce sens. Le PSG veut renforcer un secteur trop souvent friable. Luis Campos se sait attendu sur ce mercato estival.