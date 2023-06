Le PSG prépare l’affaire du siècle sur le mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ardemment courtisé par le PSG qui envisage de le rapatrier cet été, un an après son départ au PSV Eindhoven, Xavi Simons fait d’ailleurs l’objet d’une clause qui devrait considérablement faciliter la tâche des dirigeants parisiens. Mais au final, le jeune attaquant néerlandais aura la main sur son mercato…

Récemment interrogé en conférence de presse sur la possibilité d’un retour au PSG cet été, Xavi Simons (20 ans) s’était montré très énigmatique : « Je suis au courant de la clause du PSG pour me ramener – mais pour autant que je sache, ils n’ont pas encore d’entraîneur », lâchait le jeune milieu offensif néerlandais, qui fait donc référence à un point majeur du dossier : cette fameuse clause dont dispose le PSG.

Le PSG n’a qu’à lâcher… 4M€

Comme l’a annoncé L’EQUIPE jeudi dans ses colonnes, cette clause s’élève à 6M€ et permettrait donc au PSG de rapatrier Xavi Simons un an après son départ, lui qui sort d’une saison XXL avec le PSV Eindhoven (22 buts, 12 passes décisives toutes compétitions confondues). Mais surtout, sur ces 6M€, le club hollandais en prendrait 2M€ à sa charge. Et le PSG pourrait donc acquérir pour la modique somme de 4M€ un crack, évalué à 30M€ sur le site spécialisé Transfermarkt . Une affaire en or.

Simons aura le dernier mot

Néanmoins, cette clause stipule également que la décision finale reviendra à Xavi Simons, et son accord sera obligatoire afin de permettre au PSG de faire jouer cette clause un peu particulière. Affaire à suivre…