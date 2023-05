Galtier - PSG : Ça s’agite en coulisse, le Qatar doit-il dire stop ?

La rédaction

Coach du PSG et décrié par certains pour diverses raisons et pas seulement sportives, Christophe Galtier devrait poursuivre sur le banc de touche parisien la saison prochaine selon les informations exclusives du 10sport.com. La presse s’enflamme pour sa succession avec notamment José Mourinho. Le PSG doit-il s’entêter avec Galtier ? C’est notre sondage du jour !

Christophe Galtier pourrait être remercié par le PSG à l’intersaison, soit un an avant l’expiration de son bail. C’est du moins les informations circulant dans la presse depuis plusieurs semaines à présent. Pour autant, le10sport.com vous affirme le contraire. Sauf énorme cataclysme, Christophe Galtier poursuivra la saison prochaine. Néanmoins, les médias s’emballent concernant l’éventuel successeur de Galtier sur le banc de touche.

Le grand retour de Thiago Motta ?

Ce vendredi, L’Équipe a rouvert un gros dossier mercato, alimentant les médias ces derniers temps. Faisant un travail remarqué à Bologne, Thiago Motta intéresserait bel et bien le PSG. Et plus particulièrement Nasser Al-Khelaïfi. Le président du Paris Saint-Germain aurait en tête une nomination de l’ancien milieu de terrain du PSG au poste d’entraîneur. Et de son côté, Motta rêverait de prendre les rênes de l’effectif du PSG. Pour autant, il se pourrait qu’il ne reçoive pas l’appel du Paris Saint-Germain pour cet été puisque le10sport.com vous a affirmé que le club ne discutait avec aucun entraîneur à l’instant T.

Mourinho pour remettre de l’ordre au PSG ?