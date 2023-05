Galtier : Surprise, il laisse la porte ouverte au PSG

Axel Cornic

Avec Christophe Galtier annoncé sur le départ, les noms de ses potentiels successeurs fusent et le Paris Saint-Germain semble notamment regarder en Italie. C’est le cas avec José Mourinho, mais également avec Massimiliano Allegri, déjà une idée de Leonardo par le passé. Présent en conférence de presse ce samedi, le coach de la Juventus n’a en tout cas pas exclut un possible départ.

L’avenir du PSG est au centre de tous les débats en cette fin de saison et c’est notamment le cas de son entraineur, arrivé pourtant il y a moins d’un an. Plusieurs médias évoquent en effet un possible départ de Christophe Galtier, même si nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il garde pour le moment la confiance de ses dirigeants.

Allegri attendrait un appel du PSG

En attendant une annonce officielle, le nom du possible coach du PSG passionne la presse étrangère, avec l’Italie qui parle notamment de José Mourinho. Il n’est pas le seul, puisque Tuttosport a récemment annoncé que Massimiliano Allegri lorgnerait le poste de Galtier à Paris ! Contesté à la Juventus, il pourrait laisser sa place en dépit d’un très bon contrat qui court jusqu’en 2025, avec notamment un certain Zinédine Zidane qui aimerait lui succéder selon RMC Sport .

« Pour mon avenir, la décision reviendra aux dirigeants »