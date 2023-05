Incroyable, il rate le transfert de Haaland pour un prix ridicule

Alexis Brunet

Erling Haaland réalise une saison stratosphérique avec Manchester City. Le Norvégien a déjà battu le record de but sur une saison de Premier League, pour sa première saison en Angleterre. De plus les Cityzens sont en tête du championnat et toujours en lice en Ligue des Champions. Mais il s'en est fallu de peu pour que le destin d'Haaland change complètement. Le géant aurait pu signer dans un autre club avant Manchester City.

Erling Haaland n'en finit plus d'impressionner la planète football. Beaucoup voit en lui un futur Ballon d'or et il est difficile de ne pas l'imaginer. Le Norvégien terrorise toutes les défenses de Premier League et il pourrait aussi se voir couronner en Coupe d'Europe. Manchester City jouera mercredi 17 mai sa place en finale de Ligue des Champions, lors de la demi-finale retour face au Real Madrid.

Manchester City a dépensé 75M€

Des statistiques qui, par rapport au prix payé par Manchester City, font passer ce transfert pour un véritable jackpot. Haaland est bien loin des 222M€ payés par le PSG en 2017 pour recruter Neymar. Le Norvégien n'aurait coûté que 75M€ au club anglais, voire seulement 60M€ selon certaines sources. Mais un autre club aurait pu profiter de l'attaquant pour un prix encore inférieur.

Haaland aurait pu atterrir à Manchester United... pour 4M€