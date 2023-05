Le nouveau cauchemar d'Erling Haaland, c'est lui ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Face à Erling Haaland, Antonio Rüdiger n'a pas tremblé. L'international allemand a totalement muselé le Norvégien lui laissant peu d'espace pour s'exprimer. Pourtant, malgré cela, sa place de titulaire au match retour pourrait être compromise. Alexandre Ruiz et Pablo Polo de Marca nous expliquent dans Fair Play pourquoi le défenseur de 30 ans pourrait ne pas être dans le onze.

Lors du match face à Manchester City, Antonio Rüdiger a été l'un des éléments les plus brillants du onze entrant. L'ancien défenseur de Chelsea, fort de son expérience, a été intraitable face à Erling Haaland. Son long gabarit lui a permis de gagner 2 duels aériens sur 4 mais aussi de barrer le chemin à Haaland qui utilise sa force physique pour contrôler des ballons et contre-attaquer. Ce paramètres lui a échappé face à un Antonio Rüdiger qui aime bien ce type de duels. L'Allemand a même nargué le Norvégien, indirectement, à la fin du match en affirmant : "Manchester City n’a pas été dangereux. Ils ont eu beaucoup de possession et nous savions que cela arriverait, mais ils n’ont pas été particulièrement dangereux. Le but de Manchester City est dû à la qualité de Kevin De Bruyne". Pour rappeler que Cyborg avait été désactivé pour ce match."

Sa place de titulaire menacée pour le match retour