Galtier : Le PSG a trois idées pour le remplacer

Le Parisien a lâché une bombe ce mardi en annonçant le départ de Christophe Galtier que Luis Campos lui aurait communiqué en personne. Pour son remplacement, le PSG serait tiraillé entre trois profils distincts.

Si ça ne tenait qu’à Luis Campos, Christophe Galtier aurait poursuivi son aventure sur le banc de touche du PSG a saison prochaine pour la dernière année de son contrat comme le10sport.com vous l’a fait savoir lundi. Une réunion était prévue selon nos informations entre le conseiller football du PSG et son entraîneur. Ce mardi, Luis Campos aurait lâché la bombe à Galtier selon Le Parisien : il ne sera plus l’entraîneur du PSG.

Le PSG en désaccord pour le successeur de Galtier

Pour le remplacer, le PSG travaillerait sur différents profils en interne. RMC Sport révélait dernièrement qu’à Doha, on militerait pour Xabi Alonso lorsque le président Nasser Al-Khelaïfi donnait sa préférence à Thiago Motta. Luis Campos privilégiait l’option José Mourinho. Et maintenant ? La donne a quelque peu changé et notamment en raison de la piste Julian Nagelsmann.

Nagelsmann, Enrique ou… Alonso ?