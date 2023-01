Galtier embarrassé par un transfert du PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé l’été dernier au PSG, Renato Sanches apparaît jusqu’à maintenant comme une erreur de casting. L’ancien milieu du LOSC n’échappe pas aux pépins physiques et peine à s’imposer dans l’équipe parisienne malgré ses retrouvailles avec Christophe Galtier, pourtant désireux de mettre la main sur lui.

Successeur de Mauricio Pochettino à la tête du PSG, Christophe Galtier peut compter sur la présence de l’un de ses proches à la tête de la direction sportive : Luis Campos. Ensemble, les deux hommes ont emmené le LOSC jusqu’au titre en Ligue 1, avec notamment dans l’effectif Renato Sanches. Promis à un grand avenir, l’international portugais a vu sa progression freinée par les blessures, pas de quoi effrayer Galtier et Campos lors du dernier mercato estival.

Renato Sanches enchaîne les blessures, et pas les matches

Pour 15M€, Renato Sanches a donc posé ses valises près du Parc des Princes, un recrutement qui a tout d’un flop pour le PSG jusqu’à présent. Le milieu de 25 ans n’est toujours pas épargné par les pépins physiques et ne parvient pas à enchaîner les matches, avec 9 forfaits au compteur et totalisant seulement 14 apparitions toutes compétitions confondues depuis son arrivée, pour 3 titularisations.

« On n’a pas le Renato qu’on pouvait espérer », reconnaissait Galtier