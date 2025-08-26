«Furieux» : Un joueur est choqué, il part au clash avec le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours dans l’attente de son départ, Randal Kolo Muani commence à trouver le temps long, d’autant plus que la Juventus et le PSG semblaient proches d’un accord il y a quelques jours. Un accord que les Parisiens auraient rompu en réclamant plus que prévu à la Juve. L’attaquant parisien serait donc furieux en coulisses.

Toujours au PSG, Randal Kolo Muani attend un accord avec la Juventus pour être de nouveau prêté au sein du club turinois. Cependant, selon le journaliste italien Ciro Venerato, le club de la capitale fait traîner le dossier ce qui rend fou l'attaquant français.

L'accord entre le PSG et la Juve se fait attendre « Kolo Muani est furieux contre le PSG, car il y a cinq jours, les deux dirigeants s'étaient mis d'accord pour transférer le joueur à Turin pour 50 millions d'euros, mais il y a 48 heures, la direction du PSG a changé d'avis, a appelé Comolli pour lui demander 70 millions d'euros et a entre-temps pris contact avec deux équipes de Premier League », confie-t-il auprès de La Domenica Sportiva avant de poursuivre.